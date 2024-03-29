Kenan Yıldız'a hem 10 numara hem de yeni sözleşme!

Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için harekete geçti.



Tuttosport'un haberine göre; Juventus, mevcut sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatma hedefinde.



İtalyan devinin, gösterdiği performansla takımın ve taraftarının gönlünü kazanan Kenan Yıldız ile uzun süreli bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.



10 NUMARA KENAN YILDIZ'A



Ayrıca haberde, Juventus'un yeteneklerine güvendiği Kenan'a büyük bir jest yapacağı da kaydedildi. Bu doğrultuda Torino ekibinin 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a emanet etmek istediği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Kenan Yıldız, bu sezon Juventus ile 28 maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu maçlarda 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.



