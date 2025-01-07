Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan ayrılarak Bahçeşehir'le imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Kenan Sipahi ile Bahçeşehir Koleji sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan ayrılarak Bahçeşehir'le imzaladı
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07 Ocak 2025 21:28
Son güncelleme 07 Ocak 2025 21:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'dan ayrılan Kenan Sipahi'nin yeni adresi Bahçeşehir Koleji oldu.

29 yaşındaki oyun kurucu, 2022 yılından beri kadrosunda bulunduğu Karşıyaka'dan ayrılma kararı alarak Bahçeşehir Koleji ile bu sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 




AYRILAN TEK İSİM O DEĞİL 

Karşıyaka'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele de takımdan ayrılmıştı. 

BAHÇEŞEHİR'DEN İKİ ÖNEMLİ TAKVİYE

Yerli rotasyonunu Kenan Sipahi ile güçlendiren Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz günlerde Monaco'dan ayrılan Furkan Korkmaz'ı da kadrosuna katmıştı. 
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