Kenan Karaman'ın çabası 3 puana yetmedi!

Bundesliga 2'nin 3. hafta maçında Schalke, deplasmanda Magdeburg ile 2-2 berabere kaldı. Kenan Karaman 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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Kenan Karaman'ın çabası 3 puana yetmedi!
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25 Ağustos 2024 17:37
Bundesliga 2'nin 3. hafta maçında Schalke, deplasmanda Magdeburg ile karşılaştı. Avnet Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Schalke'nin golleri 8. dakikada Sylla ve 76. dakikada Kenan Karaman'dan geldi. Milli oyuncu ayrıca, ilk golün de asistini yaptı.

Magdeburg'un golleri ise 39. dakikada Mathisen ve 45+2. dakikada Kars'tan geldi.

Schalke'de Kenan Karaman 90 dakika süre aldı. Mehmet Aydın ise 80. dakikada yerini Taylan Bulut'a bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Köln ile karşılaşacak. Magdeburg ise Nürnberg'e konuk olacak.

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