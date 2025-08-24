Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Juventus'ta Andrea Cambiaso 83. dakikada kırmızı kart gördü.
KENAN YILDIZ'DAN 2 ASİST
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini kaydetti. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Juventus gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.
Kenan Yıldız çizgiyi zorladı, Jonathan David'e ilk golünü attırdı! 🅰 pic.twitter.com/7z4aOFSqbv
— Sporx (@sporx) August 24, 2025
Kenan Yıldız'dan bir asist daha! pic.twitter.com/3lxbWdn1lh
— Sporx (@sporx) August 24, 2025
