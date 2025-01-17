MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş de maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Özdeş, şöyle konuştu:
"Doksan dakika oyun planına sadık oldukları için kutluyorum. Oyunun ilk yarısı ile ikinci yarısı bizim açımızdan biraz farklıydı. İlk yarıda takımım daha hızlı girmemiz gereken rakip yarı alana doğru yerleşmemiz gereken anları yakalayamadı. Çok adamla hücum etsek de topla oynama yine bizde olsa da etkin kılmadı bizi. İkinci yarı hem oyuncu değişikliği hem de maçın başındaki planı hatırlatarak oynamamız gerektiğini söyledim. İkinci yarı hem daha fazla topa sahip olduk hem de doğru yerde doğru şekilde karşıladık. İkinci yarı takımım oldukça etkili oldu. Biraz acele edilmese son pozisyonlarda farkı bulup daha rahat bir maç oynayabilirdik. Oyuncularım önemli bir maç kazandı. Eksiklerimizi tamamlayarak bu yarışın iddialılarından olmak istiyoruz. Her maçı final olarak görüyoruz. Bu galibiyeti, geçtiğimiz hafta sonuç olarak üzdüğüm camiamıza armağan ediyorum."
Kemal Özdeş: "Önemli bir maçtan üç puan aldık"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş de maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
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