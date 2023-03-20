Keçiörengücü: 'Hedeften şaşmış değiliz'

Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, ilk yarı iyi futbol oynadıklarını ve golü bulduklarını ancak yakaladıkları pozisyonları harcadıklarını dile getirdi.



Yılmaz, ikinci yarıya kötü başladıklarını vurgulayarak, "İkinci yarıda istediğimiz konsantrasyonu, arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık. Neticede, yakaladığın fırsatları değerlendiremiyorsan kaçınılmaz olan skor ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.



Bolusporlu futbolcuların çok fazla zaman geçirdiğini savunan Yılmaz, "Dikkat ederseniz o kadar çok yattılar ki... Futbolcu darbe aldığı zaman hakem maçı durduruyor. Maç çok durdu. Bu hakemin etki edebileceği pozisyon değil. Oyuncu yattığı zaman mecbur doktor çağırıyor, sedye getiriliyor. İlk yarı biz oynadık, ikinci yarı Boluspor bizden daha iyi oynadı. Netice de onların lehine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, play-off hedeflerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Hedefimizden şaşmış değiliz. İlk 7 içerisinde durumumuzu, puanımızı almak istiyoruz. Play-off, ilk bir ya da iki olabilir. Futbol çünkü. Biz, bundan sonraki maçlarımızı kaybetmemek üzere aynı arzu ve istekle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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