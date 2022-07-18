Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü transfer çalışmalarına devam ediyor. Keçiörengcü, Gençlerbirliği'nin forvet oyuncusu İlker Karakaş ile Arnavut santrfor Bekim Balaj'ı kadrosuna kattı. Resmi açıklama da yapıldı.



İLKER VE BEKİM İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI?



Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz Arnavutluk Milli Takımı futbolcusu 31 yaşındaki santrfor Bekim Balaj ile 2 yıllık, Gençlerbirliği'nden 23 yaşındaki forvet oyuncusu İlker Karakaş ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.





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