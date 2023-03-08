Keçiörengücü, Erzurumspor deplasmanından 3 puanı kaptı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile Ahmet Cingöz'ün yönetimindeki Keçiörengücü karşı karşıya geldi.



Erzurum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankara Keçiörengücü 1-0 kazanırken galibiyt golü 87. dakikada Muhammed Özhan'ın kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 43'e yükseltirken, Erzurumspor 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Keçiörengücü evinde Altınordu'yu ağırlarken, Erzurumspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Yunus Dursun, Baran Eraslan, Şenol Bektaş



Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli (Dk. 84 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Estrela (Dk. 90 Shala), Celal Hanalp (Dk. 84 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu, Olanare (Dk. 20 Rosheuvel)



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkan Reşmen, Batuhan Yayıkcı, Barış Yardımcı (Dk. 72 Melih İnan), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Bardhi (Dk. 72 Aykut Çeviker), Malle (Dk. 65 Anderson), Rashad Muhammed (Dk. 85 Caner Aktaş), Hamza Gür (Dk. 65 Eze)



Gol: Dk. 88 Muhammed Furkan Özhan (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 42 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 68 Hamdi Yılmaz (Teknik sorumlu), Dk. 69 Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)





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