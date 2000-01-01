"KCP, Lakers'tan 'kazançlı' bir kontrat bekliyor" iddiası!

Los Angeles Lakers guardı Kentavious Caldwell-Pope'un "kazançlı bir anlaşma" talep ettiği ve serbest oyuncu döneminde Lakers'a herhangi bir "güzellik yapmayacağı" iddia edildi.



LeBron James'in odaklı kalmasıyla ve Anthony Davis'in takımda kalması ihtimalinin yüksek olmasıyla, Lakers'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla şampiyonluk kazanma şansı bulunduğu düşünülüyor.



Ancak kadrolarının yarısından fazlası bu ölü sezonda serbest oyuncu olacağından ötürü, 2019-20 sezonundan kimi geri getirmek istedikleri konusunda vermeleri gereken birçok karar bulunuyor.



Caldwell-Pope, Orlando bubble'ındaki performansı nedeniyle kalması favori bir isim olarak görülüyordu. Ve Los Angeles'ın kendisine serbest oyuncu döneminde bir öncelik yapması beklenirken, KCP'nin finansal cephede kendilerine hiçbir iyilik yapmasının beklenmeyeceği sanılıyor.



ESPN'den Brian Windhorst, podcast'inde şunları söyledi:



"Bu zor bir pazarlık olacak. Çünkü bu, Cavs 2016'da bir şampiyonluk kazandıktan hemen sonra J.R. Smith'in durumuna çok benziyor ve Rich Paul tarafından temsil edildiği için bu durumla da alakalı. O takımda Rich Paul, LeBron James'i temsil ediyordu, Tristan Thompson'ı temsil ediyordu - Tristan, Anthony Davis gibi olduğundan değil - ama başka bir yerde iki ilk beş oyuncusu vardı. Cavs'in duruşunun, 'JR Smith'e bu parayı sunan kimse yok, JR'a bu parayı ödeyemeyiz, bu piyasa değeri değil.' gibi olduğunu hatırlıyorum. Temel olarak, Rich'in Cavaliers'a o sırada söylediği şey şuydu: 'JR ile olan avantajımız, başka bir yerden daha büyük bir teklif alması değil. Bizim kozumuz, onun yerini alamayacağınız gerçeği. Sizden uzaklaşırsa, onun değerinin yerini alabilecek birini alma seçeneğiniz kalmaz.' Benim görüşüme göre KCP'nin içinde bulunduğu konum da bu.



Ben Rich Paul olsam, 'KCP, Danny Green'den daha iyi. Danny Green'e 15 milyon dolar ödüyorsunuz. Ben 15.1 milyon doları kabul edeceğim ve üç yıllık bir anlaşma yapalım.' derdim. Buna cevabınız, Kentavious Caldwell-Pope'a yılda 15 milyon dolar ödeyecek kimsenin olmayacağı ise, sizinle aynı fikirdeyim, özellikle de bu piyasada. Ama Rich Paul'un 'Evet, sizin için 15 milyon değerinde' derken düşünebiliyorum. Ve nihayetinde Lakers'ın ödemesi gerektiğini düşünüyorum. 15 milyon dolar demiyorum, rakam ne olursa olsun, 15 milyon dolar, 13 milyon dolar, her neyse, çünkü her türlü bu varlığa sahip olmak istediğinizi düşünüyorum."



Lakers, bu ölü sezonda 34 milyon dolara kadar maaş boşluğuna sahip olabilir ve kadrolarının durumunu iyileştirmek için bunu kullanma umudundalar.



Pope, Los Angeles şampiyonluk takımının önemli bir üyesiydi ve önceki sezon %46.7 şut isabetiyle 9.3 sayı, 2.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



