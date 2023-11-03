Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

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Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi
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03 Kasım 2023 21:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

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