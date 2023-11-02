Kayserispor, kupada uzatmalarda açıldı!

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekibi Iğdır FK'yi uzatmalara giden maçta 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, kupada uzatmalarda açıldı!
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02 Kasım 2023 22:38
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Iğdır FK ile karşılaştı.

Kayseri'de oynanan maçı ev sahibi ekip uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Kayserispor'un gollerini 97 ve 100. dakikalarda Aylton Boa Morte, 108. dakikada Bahoken, 120. dakiakda ise Cardoso kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor kupada adını bir üst tura yazdırdı. Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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