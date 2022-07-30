Kayserispor ikinci yarıda açıldı

Kayserispor ile Malatyaspor hazırlık maçında karşılaştı. Maçı kazanan 3-2'lik skorla Kayserispor oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kayserispor ikinci yarıda açıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2022 21:52
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

KAYSERİSPOR İKİNCİ YARIDA GOLLER BULDU

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kayserispor, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibin gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, Yeni Malatyaspor'un gollerini 66. dakikada Haqi Osman ile 68. dakikada Doğukan Emeksiz attı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ