Kayserispor'dan transfer ve Jakirovic açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdüklerini bildirdi.



Maçın ardından, RHG Enertürk Enerji Stadyumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un son haftalardaki maçlarda "takdire şayan" geri dönüş yakaladığını ifade etti.



Güzel maç sonunda berabere kaldıklarını anlatan Açıklalın, şöyle devam etti:



"Bodrumspor'u kutluyoruz. Onlar için üzücü bir durum. İnşallah daha güzel günlerde tekrar başarılarının devamını diliyoruz. Dönerler diye umut ediyoruz. Sezonun evimizde son maçını oynadık. Birlik ve beraberliğin neticesi bunlar. Bunu da sürdürmeyi umut ve temenni ediyorum. Hep beraber olduğumuzda şehirde bir bayram havası oluşuyor. Bunun inşallah sürekliliği olur. Önümüzdeki hafta Samsun'a deplasmana gidiyoruz. Ligin son maçı. Onu da layıkıyla oynayıp bu sezonu bitireceğiz."



Gelecek sezonun planlamasına başladıklarını anlatan Açıkalın, teknik heyetin hummalı çalışma yürüttüğünü vurguladı.



Açıkalın, transferde dikkatli ve emin adımlarla ilerlemek istediklerini kaydetti.



- "Her oyuncuyu alacak durumumuz yok"



Transfer sürecinin zorluğundan bahseden Açıkalın, "Her oyuncuyu alacak durumumuz yok. Bunlar önemli. Sıkıntılı süreçler. Her takımın yaşadığı sıkıntılı süreçler. Ülkemizdeki transfer başarısı sanırım yüzde 30'un üzerinde değil. O yüzden böyle düşük bir oranda ince eleyip sık dokumamız gerekiyor." diye konuştu.



- Teknik direktör Jakirovic'in geleceği



Bir gazetecinin Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in takımda kalıp kalmayacağı sorusunu ise Açıkalın, şu şekilde yanıtladı:



"Hocamızın burada bir başarısı var. Tabi ki diğer kulüpler de ister. Talip olmasından doğal bir şey yok. Hocamızla 1 yıl daha sözleşmemiz var. Ben bu kısa zamanda önemli şeyler yaptığını düşünüyorum. Umarım uzun yıllar da bu emeğini esirgemeden devam eder. Bu konuda kendisiyle görüşür ve konuşuruz. Nerde ne zaman derse hocamızla birlikte oluruz."