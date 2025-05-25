Kayserispor'dan transfer ve Jakirovic açıklaması

25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
0-3
25 Mayıs
Atalanta-Parma
2-3
25 Mayıs
Empoli-Verona
1-2
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-1
25 Mayıs
Torino-Roma
0-2
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
2-3
25 Mayıs
Venezia-Juventus
2-3
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-1
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-2
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
0-1
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
0-2
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
1-1
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
0-140'
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Kayserispor'dan transfer ve Jakirovic açıklaması

Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic'in geleceği ve transfer çalışmaları hakkında konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 23:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'dan transfer ve Jakirovic açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdüklerini bildirdi.

Maçın ardından, RHG Enertürk Enerji Stadyumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un son haftalardaki maçlarda "takdire şayan" geri dönüş yakaladığını ifade etti.

Güzel maç sonunda berabere kaldıklarını anlatan Açıklalın, şöyle devam etti:

"Bodrumspor'u kutluyoruz. Onlar için üzücü bir durum. İnşallah daha güzel günlerde tekrar başarılarının devamını diliyoruz. Dönerler diye umut ediyoruz. Sezonun evimizde son maçını oynadık. Birlik ve beraberliğin neticesi bunlar. Bunu da sürdürmeyi umut ve temenni ediyorum. Hep beraber olduğumuzda şehirde bir bayram havası oluşuyor. Bunun inşallah sürekliliği olur. Önümüzdeki hafta Samsun'a deplasmana gidiyoruz. Ligin son maçı. Onu da layıkıyla oynayıp bu sezonu bitireceğiz."

Gelecek sezonun planlamasına başladıklarını anlatan Açıkalın, teknik heyetin hummalı çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Açıkalın, transferde dikkatli ve emin adımlarla ilerlemek istediklerini kaydetti. 

- "Her oyuncuyu alacak durumumuz yok"

Transfer sürecinin zorluğundan bahseden Açıkalın, "Her oyuncuyu alacak durumumuz yok. Bunlar önemli. Sıkıntılı süreçler. Her takımın yaşadığı sıkıntılı süreçler. Ülkemizdeki transfer başarısı sanırım yüzde 30'un üzerinde değil. O yüzden böyle düşük bir oranda ince eleyip sık dokumamız gerekiyor." diye konuştu.

- Teknik direktör Jakirovic'in geleceği

Bir gazetecinin Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in takımda kalıp kalmayacağı sorusunu ise Açıkalın, şu şekilde yanıtladı:

"Hocamızın burada bir başarısı var. Tabi ki diğer kulüpler de ister. Talip olmasından doğal bir şey yok. Hocamızla 1 yıl daha sözleşmemiz var. Ben bu kısa zamanda önemli şeyler yaptığını düşünüyorum. Umarım uzun yıllar da bu emeğini esirgemeden devam eder. Bu konuda kendisiyle görüşür ve konuşuruz. Nerde ne zaman derse hocamızla birlikte oluruz."


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.