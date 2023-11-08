Kayserispor'da gözler Mame Thiam'a çevrildi

Kayserispor, bu sezon gol krallığında Dzeko ve Icardi ile yarışan Senegalli golcüyle yeni sözleşme görüşmeleri başladı. Kayserispor, Thiam'ın menajerini görüşmeler yapmak üzere şehre davet etti, ilk görüşme olumlu geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da gözler Mame Thiam'a çevrildi
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08 Kasım 2023 10:20
Mondihome Kayserispor'un bu sezon fırtınalar estiren golcüsü Mame Thiam, takımının gol yükünü sırtladı.

Sarı-Kırmızılı ekibin Senegalli golcüsü, bu sezon takımıyla çıktığı 11 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşarken, toplanan 13 puanın 11'ine doğrudan katkı sağladı. Ligde forma giydiği maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Thiam, 2 de gol pası vererek son haftalardaki başarıda büyük rol oynadı.

Bu sezon ilk golünü deplasmanda İstanbulspor'a karşı kaydeden Thiam, Yılport Samsunspor ve Bitexen Antalyaspor'a 1'er, Gaziantep FK'ye 2 gol attı. Son oynanan lig mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez havalandırmayı başaran Thiam, Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçta da Uzodimma'nın attığı golün de asistini yapmıştı.

Thiam'a teklif yapılacak

Olağanüstü performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun Kayserispor'daki kontratı sezon sonunda sona erecek. Sarı-Kırmızılı yönetim bu nedenle devre arasını beklemeden düğmeye bastı. Thiam'la görüşmeler başladı. Oyuncunun menajerinin de Kayseri'ye geldiği ifade edildi. İsmi bir süredir Arap ekipleriyle anılan Thiam'a kontrat önerildi. Thiam'ın seçenekleri düşünmek adına zaman istediği belirtildi. 



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