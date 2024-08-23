Süper Lig temsilcisi Bellona Kayserispor'da mevcut başkan Ali Çamlı ile eski başkan Berna Gözbaşı arasında yaşanan söz düellosu devam ediyor.



Perşembe günü sabah sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berna Gözbaşı; Kayserispor'un büyük bir camia olduğunu belirterek yeniden başkan olabileceğine dair mesaj vermişti.



Başkan Ali Çamlı da perşembe günü basın toplantısı düzenleyerek, Berna Gözbaşı döneminde menajerlere 9,5 milyon euro ödendiğini iddia etmişti.



Başkan Ali Çamlı toplantıda "Benim toplam ödediğim menajerlik parası 2 transfer döneminde 317 bin euro. Bu kulüpte 2,5 yılda ödenen menajerlik parası 9,5 milyon euro arkadaşlar. Herkes ahlakıyla otursun, bu kulübe daha fazla ihanet etmesin... Bu anlattıklarımdan sonra ok yaydan çıkmıştır, bu şehrin çocukları hesabını sorar" ifadelerini kullanmıştı.



Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Gözbaşı, "Başarısızlığı iftiralarla örtmeyin! 9.5 milyon euro menajerlik bedelini belgesiyle ispatlayın, yapamazsınız çünkü bu da niceleri gibi yalan. Dürüst olup başarıya odaklanalım" dedi.



Kaynak: Kayserihaber.com





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