Kayserispor'da 14 yıl sonra final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen Yukatel Kayserispor, 14 yıl sonra ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.



Bu sezon kupa macerasına 3. turda Artvin Hopaspor karşılaşmasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 90 dakikası golsüz tamamlanan mücadeleyi uzatma bölümlerinde bulduğu 3 golle kazandı.



Daha sonra sırasıyla Iğdır FK ve 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla geçerek son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Kayseri ekibi, sarı-lacivertli rakibini deplasmanda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kayserispor, bu turda da Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.



İlk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Trabzonspor'u dünkü rövanşta 4-2 mağlup eden Kayserispor, tarihinde ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.



- Türkiye Kupası'nı 2007-2008 sezonunda müzesine götürmüştü



Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda 7 Mayıs 2008'de ilk kez oynadığı final maçında Gençlerbirliği'ne penaltılarda üstünlük kurarak kupaya uzanmıştı.



Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta, tarihe geçen seri penaltılarda rakibini 11-10 mağlup etmişti.



Daha sonraki sezonlarda kupada 4 kez çeyrek final oynayan Kayserispor, 14 yıl sonra kupayı ikinci kez müzesine götürmek için mücadele edecek.



Kayserispor'un, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finaldeki rakibi, bugünkü Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçında belli olacak.





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