Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Carlos Mane'den kötü haber geldi.
Ligin 5. haftasında Kayseri'de oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Carlos Mane'nin yapılan kontrolleri sonrası yırtık tespit edildi ve tedavisine başlandı.
4 MAÇ KAÇIRACAK
Sakatlığı sebebiyle 3 hafta kadar formasından uzak kalacak olan Carlos Mane'nin Antalyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Kayserispor'a Carlos Mane'den kötü haber
Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Carlos Mane'den kötü haber geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Joao Pereira: "Konuşursam sorun çıkabilir"
-
9
Liverpool, Atletico Madrid'i 90+2'de yıktı!
-
8
Galatasaray'da Icardi'den takım toplantısı
-
7
Okan Buruk: "Osimhen oynayamayacağını söyledi"
-
6
Mert Hakan Yandaş: "Biz utanıyoruz! Onlar da utanıyor mu?"
-
5
Beşiktaş'tan Fenerbahçe maç için Onur Özütoprak tepkisi
-
4
Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu!
-
3
Ali Koç'tan flaş hamle: TFF'ye gidiyor!
-
2
Jose Mourinho'dan Ali Koç açıklaması!
-
1
Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 11:27 Rekorları kırdı, gelirleri kazandı: Duplantis
- 11:22 Ali Koç'tan tribünlerde gündem olan tepki!
- 11:07 Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk yarışı'nda kamuoyunun favorisi
- 11:04 Burak Yılmaz: "Trabzon deplasmanından galip dönmek istiyoruz"
- 10:40 Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak!
- 10:30 Nelson Semedo, deja vu yaşadı!
- 10:26 Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!
- 10:20 Kayserispor'a Carlos Mane'den kötü haber
- 10:17 Trabzonspor'da hedef 3'te 3!
- 10:09 Fenerbahçe tribünlerinden tepki: Talisca
- 10:04 Fenerbahçe'yi İrfan Can Eğribayat yıktı!
- 09:57 Sebastian Szymanski sınıfta kaldı!
- 09:55 Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor!
- 09:54 TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı
- 09:30 Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia!
- 09:18 Beşiktaş'ın radarına girdi: Coulibaly
- 09:06 Ali Gültiken: "Szymanski ısrarından çabuk vazgeçilmeli"
- 08:54 Engin Verel: "Yapının kralını sen kurmuşsun Mourinho!"
- 08:49 Galatasaray'da Icardi'den takım toplantısı
- 08:38 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 08:29 Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye giriyor!
- 08:25 Sergen Yalçın'ın hücum stratejisi!
- 01:57 Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
- 01:56 Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:55 Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a özel çağrı!
- 01:52 Milli güreşçi Evin, madalya törenine rakiplerinin "kucağında" gelebildi
- 01:43 Galatasaray, Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinde galip
- 01:28 BeIN Trio ekibinden Fenerbahçe - Alanyaspor yorumları
- 01:11 Ali Koç'tan flaş hamle: TFF'ye gidiyor!
- 00:23 Ali Koç'tan maç sonu olay açıklamalar: "Artık bu stada giremez!"
- 00:21 Mert Hakan Yandaş: "Biz utanıyoruz! Onlar da utanıyor mu?"
- 00:16 Bayern Münih'ten Chelsea karşısında net galibiyet!
- 00:14 Liverpool, Atletico Madrid'i 90+2'de yıktı!
- 00:03 Inter, deplasmanda Ajax'ı devirdi!
- 23:58 PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
- 23:23 Jose Mourinho'dan Ali Koç açıklaması!
- 23:21 İbrahim Kaya: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ı büyütmüyoruz"
- 23:15 Uğur Meleke, Mourinho'ya ateş püskürdü
- 23:14 Domenico Tedesco: "Kazanmayı hak etmedik"
- 23:09 Joao Pereira: "Konuşursam sorun çıkabilir"
- 22:29 Cenk Tosun'dan penaltı tepkisi: "Rakibe sordum!"
- 22:24 Levent Mercan: "Penaltımız verilmedi"
- 22:24 Beşiktaş'tan Fenerbahçe maç için Onur Özütoprak tepkisi
- 22:24 Nelson Semedo: "Sonuç adil değil"
- 22:22 Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu!
- 22:12 Fenerbahçe penaltı bekledi, Cihan Aydın maçı bitirdi
- 22:06 Samsun'da gol sesi çıkmadı!
- 22:03 Nuri Şahin, Başakşehir'de galibiyetle başladı!
- 21:58 Fenerbahçe, 90+3'te darmadağın oldu!
- 21:38 Okan Buruk: "Osimhen oynayamayacağını söyledi"
- 21:25 Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa çağrısı!
- 20:48 Jose Mourinho, Benfica için Lizbon'da!
- 20:14 Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam ettirdi!
- 20:05 Yılmaz Vural'ın yeni adresi açıklandı!
- 19:49 Kadıköy'de duygusal anlar: Gökhan Gönül
- 19:24 Mert Hakan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 19:17 Domenico Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması
- 19:16 Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları devam etti
- 19:01 İspanya'dan İsrail hakkında örnek karar!
- 18:58 Fenerbahçe - Alanyaspor: 11'ler
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Bayern Münih'ten Chelsea karşısında net galibiyet!
Liverpool, Atletico Madrid'i 90+2'de yıktı!
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
Real Madrid ve PSG, Saliba'nın peşinde!
Real Madrid'e Alexander-Arnold şoku!
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
Real Madrid'e Trent Alexander-Arnold şoku!
Eintracht Frankfurt, Galatasaray maçına hazır
Kenan Yıldız: "Her zaman bunu yapmak istiyorum"
Xabi Alonso: "Arda hala öğreniyor ve gelişiyor"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|11
|3
|Trabzonspor
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|10
|4
|Göztepe
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|Antalyaspor
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|9
|6
|Gaziantep FK
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|9
|7
|Alanyaspor
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|8
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|8
|9
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|10
|Beşiktaş
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|6
|11
|Başakşehir
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|5
|12
|Kasımpaşa
|5
|1
|1
|3
|4
|6
|4
|13
|Rizespor
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|4
|14
|Eyüpspor
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|4
|15
|Kayserispor
|4
|0
|3
|1
|3
|7
|3
|16
|Karagümrük
|5
|1
|0
|4
|2
|9
|3
|17
|Kocaelispor
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1
|18
|Gençlerbirliği
|5
|0
|0
|5
|3
|9
|0