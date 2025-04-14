Kayserispor'a Bahoken'den kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a kötü haber geldi.



Sports Digitale'de yer alan habere göre, Kayserispor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Stephane Bahoken, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



Bahoken, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıkmıştı.



Kayserispor'da bu sezon 22 maçta süre bulan Bahoken, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



Kayserispor, ligde bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bahoken dışında kart cezalıları; Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Majid Hosseini ve Dimitrios Kolovetsios da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Yaw Ackah'ın da sakatlığı bulunuyor.



