Kayseri Basketbol'un yeni transferi Collier sağlık kontrolünden geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li yeni transferi Charli Collier, sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçti.

calendar 03 Eylül 2025 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Collier sağlık kontrolünden geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Charli Collier, sağlık kontrolünden geçti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Collier, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG testine girdi.

Yapılan testlerin sonucunda sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

Genel Menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladıklarını, Charli Collier'in takıma güç katacağını belirtti.

1.93 boyundaki Collier, 2016 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nda oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.