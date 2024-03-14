Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.
Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara 18 ilden 184 sporcu katılıyor.
Organizasyonun ilk gününde erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre klasik stil yarışları yapıldı.
Organizasyonun birinci gününde ilk 3 sırada yer alan sporcular şunlar:
20 yaş üstü kadınlar: Şennur Kartal, Mine Kılıç, Seher Kaçmaz
20 yaş üstü erkekler: Yusuf Emre Fırat, Eyüp Güler, Amed Oğlağo
20 yaş altı kadınlar: Rabia Akyol, İrem Dursun, Zülfiye Soyaslan
20 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz, Civan Karaman, Muhammed Sida Oğlağa
18 yaş altı kadınlar: Betül Aktaş, Şilan Yılmaz, Sedanur Taşçı
18 yaş altı erkekler: Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Devran Avcı
16 yaş altı kızlar: Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı, Hiranur Çığrılı
16 yaş altı erkekler: Bulut Meral, Arda Ertaş, Mehmet Sefa Ertaş
14 yaş altı kızlar: Beyza Dökmetaş, Elif Özer, Hayrunisa Ayçiçek
14 yaş altı erkekler: Hüseyin Evren Yıldız, Yusuf Elveren, Mertcan Dönmez
13 yaş altı kızlar: Azra Nur Yurt, Melike Özusta, Ayşegül Baltan
13 yaş altı erkekler: Muhammed Han, Necati Ata, Muhammed Emir Batak
12 yaş altı kızlar: Zeynep Turgut, Esmanur Olca, Rabia Sarsılmaz
12 yaş altı erkekler: Ahmet Yasin Oğlağa, Berat Demir, Süleyman Gök
Şampiyona yarın yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.
Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara 18 ilden 184 sporcu katılıyor.
Organizasyonun ilk gününde erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre klasik stil yarışları yapıldı.
Organizasyonun birinci gününde ilk 3 sırada yer alan sporcular şunlar:
20 yaş üstü kadınlar: Şennur Kartal, Mine Kılıç, Seher Kaçmaz
20 yaş üstü erkekler: Yusuf Emre Fırat, Eyüp Güler, Amed Oğlağo
20 yaş altı kadınlar: Rabia Akyol, İrem Dursun, Zülfiye Soyaslan
20 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz, Civan Karaman, Muhammed Sida Oğlağa
18 yaş altı kadınlar: Betül Aktaş, Şilan Yılmaz, Sedanur Taşçı
18 yaş altı erkekler: Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Devran Avcı
16 yaş altı kızlar: Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı, Hiranur Çığrılı
16 yaş altı erkekler: Bulut Meral, Arda Ertaş, Mehmet Sefa Ertaş
14 yaş altı kızlar: Beyza Dökmetaş, Elif Özer, Hayrunisa Ayçiçek
14 yaş altı erkekler: Hüseyin Evren Yıldız, Yusuf Elveren, Mertcan Dönmez
13 yaş altı kızlar: Azra Nur Yurt, Melike Özusta, Ayşegül Baltan
13 yaş altı erkekler: Muhammed Han, Necati Ata, Muhammed Emir Batak
12 yaş altı kızlar: Zeynep Turgut, Esmanur Olca, Rabia Sarsılmaz
12 yaş altı erkekler: Ahmet Yasin Oğlağa, Berat Demir, Süleyman Gök
Şampiyona yarın yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.
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