Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.



Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara 18 ilden 184 sporcu katılıyor.



Organizasyonun ilk gününde erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre klasik stil yarışları yapıldı.



Organizasyonun birinci gününde ilk 3 sırada yer alan sporcular şunlar:



20 yaş üstü kadınlar: Şennur Kartal, Mine Kılıç, Seher Kaçmaz



20 yaş üstü erkekler: Yusuf Emre Fırat, Eyüp Güler, Amed Oğlağo



20 yaş altı kadınlar: Rabia Akyol, İrem Dursun, Zülfiye Soyaslan



20 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz, Civan Karaman, Muhammed Sida Oğlağa



18 yaş altı kadınlar: Betül Aktaş, Şilan Yılmaz, Sedanur Taşçı



18 yaş altı erkekler: Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Devran Avcı



16 yaş altı kızlar: Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı, Hiranur Çığrılı



16 yaş altı erkekler: Bulut Meral, Arda Ertaş, Mehmet Sefa Ertaş



14 yaş altı kızlar: Beyza Dökmetaş, Elif Özer, Hayrunisa Ayçiçek



14 yaş altı erkekler: Hüseyin Evren Yıldız, Yusuf Elveren, Mertcan Dönmez



13 yaş altı kızlar: Azra Nur Yurt, Melike Özusta, Ayşegül Baltan



13 yaş altı erkekler: Muhammed Han, Necati Ata, Muhammed Emir Batak



12 yaş altı kızlar: Zeynep Turgut, Esmanur Olca, Rabia Sarsılmaz



12 yaş altı erkekler: Ahmet Yasin Oğlağa, Berat Demir, Süleyman Gök



Şampiyona yarın yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.





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