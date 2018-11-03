Kawhi, arka arkaya maçlarda birer yarı forma giyecek

"SEZON UZUN, YOLUMUZ UZUN"

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Toronto Raptors koçu Nick Nurse, süperstar oyuncu Kawhi Leonard'ın sezonda uzun vadede iyi olması adına, arka arkaya gecelerde yapılan maçlarda kendisini yalnızca birer yarı oynatma politikasını sürdüreceklerini söyledi.Kawhi'ın bu sezon oynanan arka arkaya maçların hepsinde birer yarı oynamaması durumu, Nurse'e göre bu geceki Los Angeles Lakers ve sonraki gece Utah Jazz'e karşı oynanacak maçlarla da devam edecek:Plan, Kawhi'ı normal sezonda oynatırken tedbirli olmak. Keza geçtiğimiz sezon bir quadriceps sakatlığıyla tüm sezonda yalnızca 9 maç oynayabilmişti. Kawhi ise bu durumla bir sıkıntı yaşamıyor:Toronto ekibi, şimdiye kadar oynadığı dokuz maçta yalnızca 1 mağlubiyet aldı ve Kawhi ise sezonda 26.1 sayı ve 7.6 ribaund ortalamalar yakalıyor.