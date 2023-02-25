Katar Açık'ta Murray'yi yenen Medvedev şampiyon oldu

Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Andy Murray'yi 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Katar Açık'ta Murray'yi yenen Medvedev şampiyon oldu
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25 Şubat 2023 23:57
Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Andy Murray'yi 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu.

Başkent Doha'da düzenlenen ATP 250 turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray ile Rus Medvedev karşı karşıya geldi.

Dünya 8 numarası Medvedev, turnuvaya özel davetiye ile katılan rakibini 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Geçen hafta Rotterdam'da şampiyonluğa ulaşan Medvedev, Doha'dan da kupayla ayrıldı.

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