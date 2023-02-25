Katar Açık'ta Murray'yi yenen Medvedev şampiyon oldu

Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Andy Murray'yi 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu.
Başkent Doha'da düzenlenen ATP 250 turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray ile Rus Medvedev karşı karşıya geldi.
Dünya 8 numarası Medvedev, turnuvaya özel davetiye ile katılan rakibini 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Geçen hafta Rotterdam'da şampiyonluğa ulaşan Medvedev, Doha'dan da kupayla ayrıldı.
Başkent Doha'da düzenlenen ATP 250 turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray ile Rus Medvedev karşı karşıya geldi.
Dünya 8 numarası Medvedev, turnuvaya özel davetiye ile katılan rakibini 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Geçen hafta Rotterdam'da şampiyonluğa ulaşan Medvedev, Doha'dan da kupayla ayrıldı.
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