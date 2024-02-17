Katar Açık'ta kazanan Iga Swiatek

Polonyalı Iga Swiatek, Kazak Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste 3. kez şampiyon oldu.



Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Rybakina karşılaştı.



22 yaşındaki Swiatek, rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Katar'da bir kez daha şampiyonluğa uzandı.



