Katar Açık'ta kazanan Iga Swiatek

Katar Açık Tenis Turnuvası'nda Iga Swiatek art arda 3 kez şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Katar Açık'ta kazanan Iga Swiatek
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17 Şubat 2024 22:53
Polonyalı Iga Swiatek, Kazak Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Rybakina karşılaştı.

22 yaşındaki Swiatek, rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Katar'da bir kez daha şampiyonluğa uzandı.

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