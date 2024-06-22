Kastamonuspor'un genç kalecisi trafik kazası geçirdi

Antalya'da otomobiliyle durakta park halindeki halk otobüsüne çarpan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor'un kalecisi Batıhan Gebecelioğlu (20), yaralandı. Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi istikametinde saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan 07 BIF 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batıhan Gebecelioğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.Otomobil, karşı şeritte park halindeki 07 AU 0165 plakalı halk otobüsüne çarptı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor'da kaleci olarak forma giyen Batıhan Gebecelioğlu, kazada başını aracın ön camına çarparak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla ekipler adrese sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Gebecelioğlu'nu hastaneye kaldırdı. Gebecelioğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.Halk otobüsü sahibi Kamil Tırak, otobüsünün park halinde olduğunu, o esnada otomobilin çarptığını dile getirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.