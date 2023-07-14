Kasımpaşa yeni transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.