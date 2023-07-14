Kasımpaşa yeni transferini açıkladı

Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa yeni transferini açıkladı
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14 Temmuz 2023 21:25
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 22:02
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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