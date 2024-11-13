Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı!

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

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Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı!
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13 Kasım 2024 18:04
Son güncelleme 13 Kasım 2024 18:16
Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

HAKAN KELEŞ'İN PERFORMANSI

Sivaspor ve Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş, son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı. Ekim 2023 ve Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'yı çalıştıran Keleş, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

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