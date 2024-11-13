Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı!

Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.



HAKAN KELEŞ'İN PERFORMANSI



Sivaspor ve Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş, son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı. Ekim 2023 ve Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'yı çalıştıran Keleş, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.



