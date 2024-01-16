Kasımpaşa'ya şok! Kupadan elendiler!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa evinde 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'ya şok! Kupadan elendiler!
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16 Ocak 2024 16:57
Son güncelleme 16 Ocak 2024 17:09
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki 1. Lig ekibi Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 40. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kasımpaşa kupaya veda ederken, 1. Lig ekibi Bandırmaspor kupada son 16 turuna yükselmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Bandırmaspor kalecisi Akın'ın hatalı pasında topu kapan Da Costa, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda, kaleci Akın meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Bandırmaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Foor'un pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Metehan, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

74. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol taraftan Hajradinovic'in kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Yasin, topa kafayı vurdu. Kaleci Akın soluna uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Akın, boşta kalan topu Gomis'ten önce ayaklarıyla kornere attı.

90+2. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sol kanattan Ben Ouanes altıpas önüne ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Akın'da kaldı.

Maçı 1-0 kazanan Teksüt Bandırmaspor, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Selim Dilli (Dk. 46 Gökhan Gül), Emirhan Yiğit (Dk. 46 Fall), Hajradinovic, Gomis, Da Costa

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Batuhan Yayıkcı, Mert Çelik (Dk. 79 Sergen Piçinciol), Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan, Soukou, Foor (Dk. 90+6 Aygün Özışıkyıldız), Doğan Can Davas (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 79 Mucahit Albayrak), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Djitte)

Gol: Dk. 40 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 60 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor)

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