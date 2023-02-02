Kasımpaşa'ya İranlı orta saha

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İranlı orta saha Ali Gholizadeh'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'ya İranlı orta saha
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02 Şubat 2023 19:41
Kasımpaşa Kulübü, İranlı futbolcu Ali Gholizadeh'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Orta sahada görev yapan Gholizadeh, sezonun ilk yarısında Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'de forma giymişti.

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