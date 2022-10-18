Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Kasımpaşa kazandı ve bir üst tura adını yazdırdı.



TUR, UZATMALARDA GELDİ



90 dakikası 1-1 biten mücadelede Yeni Mersin İdman Yurdu'nun golünü 30. dakikada Erdem Onur Beytaş, Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 80. dakikada Ali Sühan Demirel kaydetti. Uzatmalara giden mücadelede Kasımpaşa'da Mickael Tırpan 113. dakikada rakip ağları havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura adını yazdırdı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ