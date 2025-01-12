Kasımpaşa, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü Göztepe deplasmanına gidecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Bu sezon 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 21 puan ve averajla 10. sırada girdi.
Oynadığı son 5 müsabakanın birini kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak.
Ligin formda takımlarından Göztepe ise 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetlik karnesiyle 28 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.
Bu sezon 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 21 puan ve averajla 10. sırada girdi.
Oynadığı son 5 müsabakanın birini kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak.
Ligin formda takımlarından Göztepe ise 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetlik karnesiyle 28 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.