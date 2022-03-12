Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun takımı Kasımpaşa ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. 27. dakikada Awer Mabil'in golüyle öne geçen Kasımpaşa'ya 65'te Selim Ay yanıt verdi. 71'de Umut Bozok ile yeniden üstünlüğü yakalayan Kasımpaşa, 74'te Mamadou Fall ile farkı arttırdı.



Öte yandan Rizespor'da 86. dakikada kırmızı kart gören Fabricio Baioano takımını 10 kişi bıraktı



Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor 23 puanda kalırken kazanamama serisi 7 maça çıktı ve arka arkaya 4. yenilgisini gördü.



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek.





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