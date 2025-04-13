Kasımpaşa: "Oyuncularda rehavet oldu"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa: 'Oyuncularda rehavet oldu'
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13 Nisan 2025 19:42
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Kayserispor maçındaki mağlubiyet sonrası konuştu.

Serhat Sütlü, karşılaşma öncesi tüm planlarını galibiyet için yaptıklarını bugün aldıkları sonuçta hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Takımının maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutuğunu belirten Sütlü, şöyle konuştu:

"Oyunun her anını domine edip savunmanın arkasına atılan toplarda pozisyon yakaladık. Kırmızı karttan sonra oyuncularda bir rahatlama ve rehavet oldu. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinde de oyunda geriye düştük. 1-0'dan sonra tekrar beraberliği arayan bir oyuncu grubu vardı. Üzgünüz ama lig devam ediyor. Bir an önce bugünü unutup sonraki maçımıza hazırlanma niyetindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Zor bir süreçten iyi bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar."

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