Kasımpaşa, Hakan Kutlu yönetiminde ilk sınavına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile ilk maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, Hakan Kutlu yönetiminde ilk sınavına çıkıyor
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29 Ekim 2021 13:27
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan sarı-siyahlı takım, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlığı süren Macar oyuncu Kevin Varga, karşılaşmada forma giyemeyecek. Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.


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