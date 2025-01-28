Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ı açıkladı

Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaştı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2025 14:00
Son güncelleme 28 Ocak 2025 14:03
Trendyol Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada; "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.

5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery