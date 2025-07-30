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Kasımpaşa, Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Bologna'dan Andri Fannar Baldursson'u 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 30 Temmuz 2025 16:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

23 yaşındaki futbolcu, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giydi.

 
 
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