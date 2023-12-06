Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kasımpaşa ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 4-1 kazandı.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Iron Gomis, 43, 61 ve 80. dakikalarda Erdem Çetinkaya kaydetti. Kırşehir'in tek golü 78. dakikada penaltı vuruşundan Gökdeniz Varol ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, kupada tur atladı. Kırşehir FSK ise kupaya veda etti.





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