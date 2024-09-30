Kartal Kayra Yılmaz: 'Penaltı verilse farklı olurdu'

Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.



Kartal Kayra Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok iyi bir kadroları var. Bunu biliyorduk. Buraya yorgun gelmişlerdi. Eksiklerini biliyorduk. Maçın genelinde fena bir oyun ortaya koymadık. Oyunu hiçbir zaman bırakmadık. Belki penaltı pozisyonu 2-0'dan sonra verilse başka bir şey olacak. Pozisyonu görmedim, bilmiyorum. Ama iyi yoldayız. Önümüze bakacağız."



Kayserisporlu Mehdi Bourabia ise, "Bu 3-0'lık mağlubiyet bizim adımıza biraz fazla oldu. Çünkü ilk yarı özelinde iyi oynadık ve gol atabilirdik. Yediğimiz golden sonra işler kötü oldu. Rakibimiz etkili ayaklarını kullandı. Biz bundan daha fazlasını hak ettik. Gol atmamız ve özgüvenimizi kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.



