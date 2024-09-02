Karşıyaka transfer yasağını kaldıracak

Karşıyaka, Üçüncü Lig 1. Grup'taki sezonun ilk maçında cumartesi günü Kırşehir FSK'yı ağırlayacak. Transfer yasağını kaldırarak yeni transferlerin lisanslarını yetiştirecek olan yeşil-kırmızılılar, eski futbolcu Recep Türköz'e olan borcu nedeniyle yaşanan sorunu haftası içinde çözüme kavuşturacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka transfer yasağını kaldıracak
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02 Eylül 2024 16:18
Üçüncü Lig 1'inci Grup'taki sezonun ilk maçında cumartesi günü taraftarı önünde Kırşehir FSK'yı konuk edecek

Karşıyaka, transfer yasağını kaldırarak yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirecek. Yalnız 2022-2023 sezonunda takımda oynayan eski futbolcularından Recep Türköz'e olan 200 bin TL tutarındaki borcu nedeniyle Futbol Federasyonu kanalıyla yasaklı olan Kaf-Kaf sorunu hafta içinde çözecek. Daha önce kadroda geçen sezondan kalan futbolcuların lisanslarını çıkaran yeşil-kırmızılılar, yeni transferleri de maça yetiştirecek. Daha önce 10 takviye yapan İzmir temsilcisi son transferler sol bek Gökhan Meral ve stoper Onur Akbay'ın da lisanslarını çıkaracak. Bu hafta kanat transferi için de hamle yapacak Karşıyaka yönetimi, oyunculara peşinat ödemesi de gerçekleştirecek.

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