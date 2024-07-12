Karşıyaka, Hamza Özdemir'in peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, savunmaya takviye yapmak için rotayı Alanyasporlu Hamza Özdemir'e çevirdi.



Yeşil-kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak oynadığı Batman Petrolspor'da şampiyonluk yaşayan 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Geçen sezon ligde 20 maçta 2 gol kaydeden Hamza'nın transferi için kulübüyle temasa geçecek olan Karşıyaka, oyuncuyu da ikna etmeye çalışacak.



Öte yandan Menemen FK'dan ayrılan stoper Abdulkadir Öksüz'ün sözleşme imzalamak üzere kulübe geleceği öğrenildi. İzmir temsilcisi şu ana kadar 12 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 3 takviye yaptı.





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