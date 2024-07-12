Karşıyaka, Hamza Özdemir'in peşinde

3. Lig ekibi Karşıyaka, Alanyasporlu futbolcu Hamza Özdemir'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka, Hamza Özdemir'in peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 14:34
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, savunmaya takviye yapmak için rotayı Alanyasporlu Hamza Özdemir'e çevirdi.

Yeşil-kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak oynadığı Batman Petrolspor'da şampiyonluk yaşayan 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Geçen sezon ligde 20 maçta 2 gol kaydeden Hamza'nın transferi için kulübüyle temasa geçecek olan Karşıyaka, oyuncuyu da ikna etmeye çalışacak.

Öte yandan Menemen FK'dan ayrılan stoper Abdulkadir Öksüz'ün sözleşme imzalamak üzere kulübe geleceği öğrenildi. İzmir temsilcisi şu ana kadar 12 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 3 takviye yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery