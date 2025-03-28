Karşıyaka'dan Suleiman Braimoh hamlesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, Nijeryalı forvet Suleiman Braimoh'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Karşıyaka'dan Suleiman Braimoh hamlesi
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28 Mart 2025 18:35

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Nijeryalı Suleiman Braimoh ile anlaştı.

Karşıyaka Spor Kulübünün açıklamasında, son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Ittihad'da forma giyen Braimoh'un sezonun kalan bölümde takımda forma giyeceği belirtildi.

Türkiye'de daha önce TOFAŞ'ta da oynayan 35 yaşındaki basketbolcu Katar, Japonya, Yeni Zelanda, Meksika, Almanya, Rusya, Fransa, İsrail ve Filipinler ekiplerinde de mücadele etti.

Öte yandan İzmir temsilcisinde son olarak Katar Milli Takımı'nda görev alan Göktuğ Dilbazer'in yardımcı antrenörlük görevine getirildiği açıklandı.



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