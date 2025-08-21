21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Karşıyaka'dan Ricky Tarrant hamlesi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Ricky Tarrant transferinde mutlu sona yaklaştı.

calendar 21 Ağustos 2025 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Karşıyaka'dan Ricky Tarrant hamlesi!
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Ricky Tarrant'la imzaya yaklaştı.

Türkiye'de daha önce 2018'den beri Artvin Belediyespor, Ankara DSİ, TED Ankara Kolejliler, Manisa Basket ve Yalovaspor'da oynayan Tarrant imza atarsa Yeşil-kırmızılıların sezon öncesi 5'inci yabancı transferi olacak.

Daha önce 8 takviye yapan yeşil-kırmızılı ekip, Chris Chioza, Mike Moore, Justin Alston ve Charles Manning'i almıştı. Karşıyaka'da sezon öncesi anlaşmaya varılan bilet firması aracılığıyla satışa çıkacak kombine biletler ile kort kenarı VIP kartların bedelleri 7 bin TL ile 220 bin TL arasında değişecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
