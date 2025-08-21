Karşıyaka'dan Ricky Tarrant hamlesi!

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Ricky Tarrant'la imzaya yaklaştı.



Türkiye'de daha önce 2018'den beri Artvin Belediyespor, Ankara DSİ, TED Ankara Kolejliler, Manisa Basket ve Yalovaspor'da oynayan Tarrant imza atarsa Yeşil-kırmızılıların sezon öncesi 5'inci yabancı transferi olacak.



Daha önce 8 takviye yapan yeşil-kırmızılı ekip, Chris Chioza, Mike Moore, Justin Alston ve Charles Manning'i almıştı. Karşıyaka'da sezon öncesi anlaşmaya varılan bilet firması aracılığıyla satışa çıkacak kombine biletler ile kort kenarı VIP kartların bedelleri 7 bin TL ile 220 bin TL arasında değişecek.



