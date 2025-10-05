05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0DA
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
0-0DA
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
0-173'
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
0-132'
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Karşıyaka'dan Basketbol Süper Ligi'nde siftah!

Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 mağlup etti.

calendar 05 Ekim 2025 20:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan Basketbol Süper Ligi'nde siftah!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya 4-0'lık seriyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket'e 5-0'lık seriyle yanıt veren Karşıyaka, son 2 dakikadaki etkili oyunuyla üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip Moore'un son saniye üçlüğü ile periyodu 11 sayı önde kapattı: 24-13. İkinci çeyrekte Manning ve Young'ın etkili oyunuyla farkı 16'ncı dakikada 19 sayıya (39-20) kadar çıkaran yeşil-kırmızılı ekip karşısında konuk ekip Ömer Can ve Griffin'le skor üretse de Karşıyaka soyunma odasına 12 sayı önde girdi: 40-28.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ev sahibi ekip 25'inci dakikayı 21 sayı önde tamamladı: 54-33. Merkezefendi Belediyesi Basket, hücumlardan boş dönen rakibine Mahir ve Emre'nin sayılarıyla yanıt verip çeyrek sonunda farkı 9 sayıya indirdi: 58-49. Final periyoduna Cazalon'un 3 sayılık basketiyle başlayan Denizli temsilcisi 35'inci dakikada Mahir'in basketiyle farkı 6'ya indirdi: 69-63. Karşıyaka son bölümünde hata yapmadı ve maçı kazandı: 76-69.


SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

KARŞIYAKA: Moore 18, Samet 5, Chiozza 8, Manning 18, Alston 2, Young 17, Egemen Güven 8, Tarrant, Mert

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Griffin 11, Smith, Cazalon 12, Hawkins 6, Mahir 19, Emre 8, Ömer Can 5, Badzim 6, Roberts 2, Erbey Kemal

1'İNCİ PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 40-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-49

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.