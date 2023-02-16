Karşıyaka'da Ufuk Sarıca'dan anlamlı hareket

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde hissedelin deprem felaketi sonrası bölgenin yaralarını sarmak için başlatılan yardım seferberliğinde kendisi için çok anlamlı olan imzalı formasını satışa çıkaran bedensel engelli Karşıyaka taraftarı Emrah Güneri'ye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'dan destek geldi. Doğuştan tekerlekli sandalyeye bağlı olan Güneri, Sarıca'nın tüm takıma imzalatarak bizzat hediye ettiği formayı depremzedeler için satışa çıkarırken, kampanyaya katılan Sarıca, engelli taraftara yeni bir forma sözü de verdi.

Ufuk Sarıca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Emrah Güneri'nin satışa çıkardığı formaya teklif sunarken, "Emrah kardeşim 5912 lira. Yenisini de senin için hazırlatıyorum" ifadelerini kullandı. Emrah Güneri de cevap olarak, "Hocam bende böyle bir katkıda bulunmak istedim. Bu arada çok teşekkür ederim hep başımızda ol. Karşıyaka sizi çok seviyor" paylaşımını yaptı. İlk günden yardım seferlerbiğine koşan Karşıyaka taraftarları, tedarik edip bölgeye götürdükleri 1300 adet yeni çocuk kabanını depremzede çocuklara dağıtmaya başlarken, yeşil-kırmızılı taraftarlar yaptırdıkları 2023 adet yün atkıyı da Hatay'a göndermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.

KENAN SİPAHİ'YE MİLLİ DAVET

Pınar Karşıyaka'nın takım kaptanı Kenan Sipahi, A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Letonya ve Belçika ile oynayacağı müsabakaların 15 kişilik aday kadrosuna davet edildi. Ay-yıldızlılar, 24 Şubat Cuma günü Letonya ve 27 Şubat Pazartesi günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milliler yarın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelerek çalışmalarına başlayacak.