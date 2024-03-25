Karşıyaka'da stat mitingine geri sayım

İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü camiası, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi tüm adaylara yıllardır bekledikleri yeni stadyum talebini en kapsamlı şekilde haykırmak için düzenleyeceği eşi görülmemiş stat mitinginde geri sayıma geçti.



Yeşil-kırmızılı taraftarlar seçim arifesinde 28 Mart Perşembe akşamı Başkan İlker Ergüllü ve yönetimin de katılımıyla ilk kez taraftar mitingi düzenleyecek. Kortej eşliğinde 2015 yılında yeni stat projesi kapsamında yıkılıp yapılamayınca atıl kalan eski İlçe Stadı'nın arazisine yürüyecek Karşıyakalılar, saat 20.30'da Türkiye'nin ilk taraftar mitingini gerçekleştirecek. Karşıyaka, siyasi parti ayırt etmeksizin tüm adaylardan stat projesinin hayata geçmesini isteyecek.



Kentte yeni stat talebini 1998 yılında ilk dile getiren kulüp olan Karşıyaka'nın hayali rakipleri süreç içinde kendisinden çok sonra başlayan projelerde modern tesislere sahip olurken gerçekleşmemişti. Birçok arazi gündeme geldikten sonra son olarak İlçe Stadı arazisine yapılması planlanan yeni stadın Ocak 2014 ve Haziran 2017'de yapılan iki ihalesi de açılan davalar, araziyle ilgili sıkıntılar ve aradan geçen süreçteki maliyet farkları yüzünden iptal edilmişti. Zaman içinde davaları olumlu sonuçlanan, araziyle ilgili sorunları çözülüp, 2015 yılında yapılan altyapı çalışmalarıyla ilgili yapı kayıt belgesi çıkarılan projeyle ilgili yeni ihale yapılması isteniyor. Karşıyaka'nın merkezindeki stadyum arazisi 9 yıldır atıl kalıp harabe haline gelmişti.



RAKİPLERİ TAKILMADI



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü evinde Anadolu Üniversitesi'ni 90+9'uncu dakikada santrası yapılmayan penaltı golüyle 1-0 yenerek umutlarını artıran Karşıyaka, kendisinden bir gün sonra sahaya çıkan tüm rakiplerinin de kazanmasına üzüldü. Kaf-Kaf'ın grubunda şampiyonluk ve Play-Off'ta ikinci sıra için yarışan tüm takımlar haftayı 3 puanla tamamladı. Lider Batman Petrolspor, Hacettepe 1945'i 90'ıncı dakikada bulduğu golle 1-0 yenip 3 haftalık galibiyet hasretini bitirerek 49 puana ulaştı.



Bitime 4 maçı kalan Turgutluspor, evinde 3-1'lik Sapanca Gençlikspor galibiyetiyle puanını 46 yapıp ikinci sıradaki yerini korudu. Grubun en formda takımı Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor'u 2-1'le geçip 45 puana yükselirken yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı. Efeler 09 SFK da 4 haftalık 3 puan hasretine Silifke Belediyespor'u deplasmanda 3-1'le geçerek son verip puanını 42 yaptı. Grupta 42 puanla Play-Off oynamayı büyük oranda garantileyen Karşıyaka, son 5 haftaya lider Batman'ın 7 puan, ikinci Turgutluspor'un 4 puan gerisinde girdi.





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