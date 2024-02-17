Karşıyaka'da şok istifa

Sezon başında başkan adaylığı tüzükteki üyelik süresi engeline takılıp kurulmasına vesile olduğu yönetimde asbaşkanlığı kabul eden, mayıs ayındaki kongrede en önemli başkan adayı olarak görülen Ergüllü, istifa ettiği gün TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışında Batman Petrolspor'la önemli maça çıkacak futbol takımına 5 milyon TL'lik hakediş ödemesi de yaptı. Kaf-Kaf'ta Asbaşkan Cenk Karace önderliğinde geçen ay oluşturulup camianın duayen isimlerinden Hasan Denizkurdu'nun başkanlığa getirildiği danışma kuruluna İlker Ergüllü'yle birlikte yönetimin büyük bölümünün alınmadığı ortaya çıktı.



Kurulda mevcut yöneticilerin çoğu olmamasına rağmen Kerem Copcu, Cem Karas gibi eski başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminden isimlerin bulunmasının rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Maddi olarak sezon başından beri en yüksek katkıyı sağlayan isim olduğu Karşıyaka'da yeni stat, salon ve altyapı tesisleri gibi projelerin lobi faaliyetlerini yürütecek danışma kuruluna alınmamasına tepki gösteren Ergüllü'nün dün istifasını noter aracılığıyla kulübe gönderdiği, mayıs ayındaki kongereye kadar yönetime başarı dilediği öğrenildi. Bu sezon basketbol şubesini yönetip futbolun dışında kalan, hafta içinde baskete 2.5 milyon TL'lik maaş, menajerlik, deplasman ödemelerini kendi yapan İlker Ergüllü'nün istifa etmesine rağmen dün futbol takımına da geciken hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için tek başına 5 milyon TL kaynak verdiği belirtildi.



KUPA DEPLASMANINDA KRİZ PATLADI



Basketbol Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'nın dün Anadolu Efes'le Konya'da oynadığı yarı final maçı için bu kente giden İlker Ergüllü deplasmandayken danışma kuruluyla ilgili kriz yaşandı. Basketbolda Türkiye Kupası kazanılırsa takıma 200 bin Dolar prim açıkladığı belirtilen Ergüllü'nün Kaf-Kaf finale kalırsa kiraladığı özel jetle futbol takımının Batman Petrolspor maçına gelip ardınan Konya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Ancak danışma kuruluna alınmadığı ortaya çıkınca Konya'dan kulübe noter kanalıyla istifasını gönderen Ergüllü'nün çıkışı Karşıyaka yönetimini sarstı.



ERGÜLLÜ: MADDİ MANEVİ YANLARINDAYIM



Karşıyaka yönetimini sarsan istifa sonrası İlker Ergüllü, krizin içeriğiyle ilgili yorumda bulunmayıp üstü kapalı açıklama yaptı. Ergüllü, "Yönetimde beraber yola çıktığım Cenk Karace, Azat Yeşil ve Mustafa Karabağlı'nın yanı sıra Hasan Denizkurdu, Cem Karagözlü, Nedim Kalpaklıoğlu gibi önde gelen isimlerin olduğu danışma kurulunun Karşıyaka camiası için ciddi lobi çalışmaları yapacağına inanıyorum. Yönetimde yer almayıp, danışma kurulunun maddi manevi sonuna kadar yanında olacağım" dedi.



Pınar Karşıyaka'nın Anadolu Efes'e 81-77 yenildiği Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçını da değerlendiren Ergüllü, "Hakemler tarafından ciddi anlamda aleyhimize kararlarla hakkımız yendi. Baştan sona çekişmeli geçen maçta finalden olduk. Ancak basketbol takımımızın bundan sonra ligde ve Avrupa'da başarılı çizgisine devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.



