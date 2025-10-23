23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Karşıyaka'da Naumoski yerli statüsünde oynayacak

Pınar Karşıyaka, efsane basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'nin lisansını çıkardı. Genç oyuncu, yerli statüsünde forma giyip babasının efsaneleştiği 7 numarayı taşıyacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, sezon öncesi ağustos ayında kadrosuna kattığı eski efsane basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'nin lisansını çıkardı. Ligde 4 haftayı geride bırakan yeşil-kırmızılılar, genç Naumoski'nin yerli statüsünde forma giyebilmesi için Basketbol Federasyonu'ndan onay aldı. Ülkemizde 1990'lı ve 2000'li yılların başında Anadolu Efes ve Ülkerspor'da oynayan Petar Naumoski, o dönem Türk vatandaşlığına geçerek Polat Namık adını almıştı.

Petar Naumoski'nin 22 yaşında, 2.03 boyundaki kısa forvet oğlu Mihail Naumoski, Basketbol Federasyonu'nun onay vermesiyle yerli statüsünde oynayacak. Yeşil-kırmızılıların kadrosunda Mihail Naumoski'yle birlikte toplam 8 yabancı oyuncu bulunuyordu. Geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maça çıkan genç Naumoski, kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Naumoski, Karşıyaka'da babasıyla özdeşleşen ünlü 7 numaralı formayı giyecek.

BABASI EFSANEYDİ

Mihail'in babası Petar Naumoski, Türkiye'de basketbolun kilometre taşlarından biri olarak biliniyor. Avrupa basketbolunda 1990'lı yıllara damga vuran Kuzey Makedonyalı Naumoski, Anadolu Efes formasıyla 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazandı. O kupa, Avrupa'da bir Türk takımının kazandığı ilk kupa oldu. 7 numaralı efsane forması Anadolu Efes tarafından emekli edilen Naumoski, Türkiye'de 4 lig, 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'da forma giydiği KK Split, Benetton Treviso, Montepaschi Siena gibi dönemin güçlü takımlarında 2 EuroLeague, 2 Saporta Kupası kazanan Naumoski basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde federasyon başkanlığı da yaptı.

