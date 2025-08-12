12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Karşıyaka'da Justin Alston da tamam!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz sezonu Hapoel Holon'da geçiren Justin Alston'u kadrosuna kattı.

calendar 12 Ağustos 2025 15:54 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 16:11
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, üçüncü yabancıyı kadrosuna kattı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 31 yaşında ve 2.03 boyundaki uzun forvet Justin Alston ile anlaştı. Alston, ABD'de Boston University Terriers forması giydikten sonra Avrupa'da Szedeak, Juventus, PAOK, Treviso ve son olarak Hapoel Holon'da oynadı.

İzmir temsilcisi daha önce dış transferde 2 yabancı, 4 yerli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
