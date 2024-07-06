Karşıyaka'da bir ayrılık daha

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Karşıyaka'da ayrılık kervanına Batuhan Kuru da katıldı.



Yeşil-kırmızılılarda 10 futbolcu ile yolların ayrılmasının ardından altyapı patentli genç santrfor Batuhan sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Futbola başladığı Karşıyaka'dan profesyonel olamadan ayrılan 18 yaşındaki golcü, "Altyapasından yetiştiğim Karşıyaka'ya veda zamanı. Formasını terlettiğim süre boyunca yanımda olan hocalarıma, kulüp personeline, taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Karşıyaka'ya başarılar dilerim" diye konuştu.



Batuhan geçen sezon yeşil-kırmızılı formayla 3'üncü Lig'de 3 maçta görev yapıp 1 gol atarken, kupada ise 1 kez görev yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU