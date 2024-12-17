Karşıyaka, Avrupa'da 276. randevusunda

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında yarın Fransa'da Saint-Quentin'le karşılaşacak.



Saint Quentin Arena'daki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.



Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Karşıyaka, play-in oynamayı garantilediği grupta 2. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup etmesi veya en fazla 10 sayı farkla yenilmesi halinde ikinci, aksi takdirde üçüncü olacak.



Grubu 3. sırada bitirmesi halinde play-in'de Galatasaray'ın rakibi olacak İzmir ekibi, 2. basamakta yer alması durumunda RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras'tan (Yunanistan) biriyle eşleşecek.



- Avrupa'da 276. karşılaşma



Avrupa kupalarında 276. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 275 maçta 145 galibiyet, 128 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu müsabakalarda 21 bin 948 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 399 sayı gördü.



