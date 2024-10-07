Karşıyaka 5 yıl sonra ilki arayacak

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kuşadasıspor'u yenerek 5 yıl sonra 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka 5 yıl sonra ilki arayacak
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07 Ekim 2024 16:00
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle zirve ortağı olan Karşıyaka, bu hafta Kuşadasıspor deplasmanında sahaya 5 yıl sonra ilk kez 5'te 5 için çıkacak. 
 6 Ekim Pazar günü Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda grupta oynadığı 5 maçı da kaybeden son sıradaki Kuşadasıspor ile karşılaşacak İzmir ekibi, yine kazanırsa seneler sonra ilki gerçekleştirecek.

Son olarak yine 3'üncü Lig'de ilk kez Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunda normal sezonun son 5 maçını kazanarak adını finallere yazdıran İzmir temsilcisi, geçen sezon ve 2019-2020'de iki kez, 2020-2021 sezonunda ise 1 kez 4 maçlık galibiyet serileri yakaladıktan sonra devamını getiremedi. Karşıyaka bu hafta da kazanırsa 5 sene sonra 5'te 5 yapacak.

48 YILLIK REKORLA BAŞLADI

Karşıyaka, 48 yıl sonra ilk kez sezona ilk 4 haftada gol yemeyerek başladıktan sonra geçen hafta Bornova 1877 önünde kalesinde tek gol görmüştü. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri Kuşadası'nın ardından art arda Düzcespor deplasmanına çıkacak.

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